Olay, Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar kocaeli Şube Müdürlüğü koordineli bir şekilde ilçe genelinde kaçak avcılığın önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde 3 kişinin yasa dışı keklik avı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından, kaçak avlanan 3 şahsa 17 bin 492 lira idari yaptırım cezası ile 3 bin 550 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 21 bin 42 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ele geçirilen 4 kekliği yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktı. Kaçak avcılığa karşı denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
05 Nis 2022 - 16:34- Asayiş Güncelleme: 05 Nis 2022 - 16:35
Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı
Gebze'de yasa dışı keklik avı yapan 3 şahıs, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine yakalandı. Şahıslara toplamda 21 bin 42 lira para cezası kesildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.