TIR ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
"HASTANELERDE TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ"
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.