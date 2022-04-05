05 Nis 2022 - 16:42- Asayiş G: 05 Nis 2022 - 17:34

TIR ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Dilovası'nda tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
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Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"HASTANELERDE TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.

05 Nis 2022 - 16:42 Kocaeli- Asayiş

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