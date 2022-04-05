İzmitli Santa Barbara için anlamlı etkinlik

Santa Barbara’nın anlamlı hikâyesinden yola çıkılarak hazırlanan, Santa Barbara HUB Kültür & Turizm Güzergâhı’nın tanıtılması amacıyla 8 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen GreenCUP by Santa Barbara HUB-Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Açık Deniz Yat Yarışı’nın kupaları, TAYK Trofe Gecesinde sahiplerini buldu.

SEÇKİN DAVETLİ GRUBU

29 Mart Salı günü Moda Deniz Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen gecede TAYK Genel Müdürü Cahit Üren’in Onursal Başkanlığa geçişi de kutlandı. Canlı Jazz müzik ziyafeti ile herkesin büyülendiği Trofe Gecesi’ne, Yat ve Denizcilik camiasının yanında cemiyet hayatının seçkin davetlileri de katıldı.

BERNA METİNGÜ: UNUTULMASI GEREKİYOR

Santa Barbara HUB Kurucu Başkanı Berna Metingü yaptığı açıklamada İzmitli ( Nicomedia) Santa Barbara’nın hikâyesinin kültürel, ekolojik çeşitliliğin kucaklanması, demokrasi ve laiklik bilinci çerçevesinde bugün de çok önemli olduğunu hatırlatmak için GreenCUP by Santa Barbara HUB-TAYK Açık Deniz Yat Yarışının yapıldığını dile getirdi.

İKİNCİ YARIŞ 2 EKİM’DE

Metingü öte yandan “Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda destek veren tüm paydaş ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. İzmit ve ülke turizmine katkı sağlamayı amaçlayan Santa Barbara in Present Projesi çerçevesinde 2 Ekim 2022 tarihinde GreenCUP by Santa Barbara HUB-TAYK Açık Deniz Yat Yarışının 2.si gerçekleştirilecek. Yarış sonrası yapılacak olan kutlamalara tüm gençleri bekliyoruz.”dedi.

Erdem ÖVÜÇ – Özel haber

GREEN CUP BY SANTA BARBARA HUB-TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ AÇIK DENİZ YAT YARIŞI DERECELER

IRC 0 KATEGORİSİ

1. Orient Express VI – Zeki Bülent Atabay, Zeynep Taşkent

2. Pinokyo – Vedat Tezman, Oğuz Ayan

3. Mesa Sailing Team – Shak Shuka 3 – Yusuf Tunç

IRC 1 KATEGORİSİ

1. AKPA Chemicals – Kemal Darcan – Levent Peynirci

2. MSI Sailing Team – Anything Goes – Barbaros Sarp, Ahmet Köroğlu

3. Hedef Yelken – Trapez Sailing Team – Hedef Yelken – Efe Regay

IRC 2 KATEGORİSİ

1. Akkim Kimya Cheese V – Levent Peynirci – Celal Tümşen

2. Logo – Mehmet Tuğrul Tekbulut, Onur Bilgen

3. Fenerbahçe 5 – Fenerbahçe Spor Kulübü, Semih Pekyörür

IRC 3 KATEGORİSİ

1. Eti Alize – Sinan Sümer, Emre Yüksel

2. KIA Alize 34.7 – Sinan Sümer, Utku Gönener

IRC 4 KATEGORİSİ

1. Alize G28 – Sinan Sümer, Hüseyin Akça

2. Hedef Yelken 8 – Hedef Yelken, Faruk Aydın