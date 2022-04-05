Kentin futbolcu fabrikası; İzmit Belediyespor Kulübü

Farklı branşlarda İzmit’in genç çınarlarına hizmet eden İzmit Belediyespor Kulübü, futbol branşında da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bünyesinde yaklaşık 130 sporcu barındıran İzmit Belediyespor Kulübü’nün futbol branşında, 10-11-12-13 ve 14 yaş gruplarına futbol eğitimi veriliyor. Haftanın en az 5 günü düzenlenen antrenmanlar, Turgay Köse önderliğinde Cafer Çelikyılmaz ve Bülent Sevgi’den oluşan antrenör ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Futbol okulu ve altyapı ekipleriyle Kuruçeşme’de bulunan spor tesislerinde çalışmalarını yürüten ekip, bu çalışmaların karşılığını başta Kocaelispor olmak üzere her yıl farklı ekiplere sporcu göndererek almayı sürdürüyor.

ERENKAYA, “GELDİĞİMİZDE NEREDEYSE SPORCU YOKTU”

Futbol antrenmanını takip eden ve ‘Spor Kenti İzmit’ ideali doğrultusunda çalışmaların her branşta aralıksız devam ettiğini belirten İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, “Diğer branşlarda olduğu gibi, futbol branşında da altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Göreve geldiğimizde çok az olan futbolcu sayımızı arttırdık ve şu an için 60 altyapı, 60 da futbol okulunda olmak üzere sporcu sayımızı 100’ün üzerine çıkardık. U14 Ligi için yine çok ciddi bir takım hazırladık. Bununla birlikte de Kocaelispor’a çok başarılı olacağına inandığımız 8-10 sporcu verdik. Zaten İzmit Belediyespor olarak vizyonumuz da futbolcu yetiştirmek ve Kocaelispor’a kazandırmak” dedi.

“İZMİT’İN PARASINI İZMİTLİ ÇOCUKLARA HARCIYORUZ”

İzmit’in genç çınarlarını Kocaeli ve Türk futboluna kazandırmak istediklerini kaydeden Erenkaya, “İzmit’in genç çınarlarının Kocaeli’nde ve Türk futbolunda ses getiren futbolcular olması için gece gündüz mücadele veriyoruz. Diyoruz ki; bizim tek amacımız güzel İzmit’imizin genç çınarlarına hizmet etmek. Onları nitelikli, kendilerini ifade eden bireyler haline getirmek. Bunun için çabalıyoruz. İzmit’in parasını, İzmitli çocuklar için harcıyoruz. Bize her türlü desteği ve imkanı veren İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya, çok değerli yönetim kuruluma, teknik heyetimize ve sporcu velilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KÖSE, “BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Turgay Köse de, “Haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. Futbol okulumuz, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Hafta arasında da yarışmacı takımlarımızın açık sahada antrenmanları oluyor. İzmit’teki kulüplere oranla çok cüzi bir miktar aidat ücreti alıyoruz. Aldığımız aidatlarla da antrenörlerimizin maaşlarını ödüyoruz. 10-11-12-13 ve 14 yaş gruplarında müsabakalara katılmayı hedefliyoruz. Futbol bünyesinde yaklaşık 130 sporcumuz bulunuyor. Karşılıklı sevgi ve saygı ile ülkemize hayırlı insanlar ve önemli sporcular yetiştirmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

IŞIKLI, “TÜM KULVARLARDA YER ALACAĞIZ”

İzmit Belediyespor Kulübü Yöneticisi Cihan Işıklı ise; “İzmit Belediyespor Kulübü’nde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yusuf Erenkaya başkanlığından Turgay Köse hocamız ile birlikte altyapımızda birçok genç yetiştirmekteyiz. Aynı zaman Kocaelispor’a da pilot takımıymış gibi hizmet veriyoruz. Öncelikli amacımız başta Kocaelispor olmak üzere Türk futboluna önemli futbolcular yetiştirmek. Bu yıl içerisinde altyapımızdan 8-10 futbolcuyu Kocaelispor’umuza kazandırdık. Önümüzdeki süreçte U14 Ligi’nde mücadele edeceğiz. Diğer liglerde de faaliyete geçtiğinde bütün kulvarlarda yer almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.