“Üzerinizdeki kutsal üniformalar milletimizin emanetidir”

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu’nun 177. Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri; Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kocaeli Emniyet Teşkilatı olarak mesai mevhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için üzerimize düşen görevi yapma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle de kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, canlarıyla toprağımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek kabullerinden dolayı teşekkür etti.

“FEDAKARLIKLARINIZIN EN YAKIN ŞAHİDİYİZ”

Türk Polis Teşkilatı’nın yurt içinde ve dışında başarılı operasyonlara imza attığını belirten Vali Yavuz, “Görevlerinizi ifa ederken sizlerin nasıl büyük bir fedakarlık yaptığınızın, canınızdan, evladınızdan ve ailenizden vazgeçtiğinizin en yakın şahidiyiz. Böylesine kutsal bir üniformayı, milletimizin emanetini hakkıyla taşıdığınız için, görevinizi hakkıyla yerine getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu üniforma ağır bir üniformadır, milletimizin emanetidir. Dolayısıyla sizlerde bu emanete layık olarak görevlerinizi icra ediyorsunuz” dedi.

“AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN”

Vali Yavuz, “Özellikle devletimizin bekası, milletimizin bağımsızlığı için başta terörle mücadele olmak üzere görevi sırasında şehadete yürüyen tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Sizlerin nezdinde tüm Polis Teşkilatının günlerini ve haftalarını canı gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Allah sizleri her türlü kazadan, beladan korusun, ayağınıza taş değmesin” diyerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.