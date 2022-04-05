Dilek Yalçın, “15 yıldır çiftçinin yüzüne bakmayan biz değiliz”

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında MHP grubunun belediye tarafından kiralama yöntemiyle ekim yapılabilmesinin sağlanması amacıyla komisyon kurulması önergesi üzerine söz alan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Dilek Yalçın, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Belediye uhdesinde 150 dönüm yerimiz var. Bunlar da parça parça her biri aynı yerde değil. Bunların bir kısmında elektrik yok bir kısmında su yok ama biz bununla ilgili bir planlama yaptık.
PROJEMİZİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ
Buralarda hayvan yemi ekip ileride silaj yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda bu projemizi de sizlerle paylaşacağız. Bu alanlar değerlendirilecek. Tarım konusunda çok yüksek maliyetler var. Gübre fiyatları, kullanılacak zirai aletler gibi her şeyin katı 3-4 katına kadar arttı. Her gün biz gazetelerde çiftçinin tarım arazisinin ya da traktörünün haczedildiğini görüyoruz. İzmit Belediyesi olarak da bir takım çalışmalar içerisinde bulunduk ama 15 yıldır çiftçinin, tarımın yüzüne bakmayan biz değiliz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.