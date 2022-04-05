Dilek Yalçın, “15 yıldır çiftçinin yüzüne bakmayan biz değiliz”

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında MHP grubunun belediye tarafından kiralama yöntemiyle ekim yapılabilmesinin sağlanması amacıyla komisyon kurulması önergesi üzerine söz alan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Dilek Yalçın, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Belediye uhdesinde 150 dönüm yerimiz var. Bunlar da parça parça her biri aynı yerde değil. Bunların bir kısmında elektrik yok bir kısmında su yok ama biz bununla ilgili bir planlama yaptık.

PROJEMİZİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Buralarda hayvan yemi ekip ileride silaj yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda bu projemizi de sizlerle paylaşacağız. Bu alanlar değerlendirilecek. Tarım konusunda çok yüksek maliyetler var. Gübre fiyatları, kullanılacak zirai aletler gibi her şeyin katı 3-4 katına kadar arttı. Her gün biz gazetelerde çiftçinin tarım arazisinin ya da traktörünün haczedildiğini görüyoruz. İzmit Belediyesi olarak da bir takım çalışmalar içerisinde bulunduk ama 15 yıldır çiftçinin, tarımın yüzüne bakmayan biz değiliz” dedi.