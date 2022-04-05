İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 232 bin 135 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 12 BİNİN ÜZERİNDE
Güncel verilere göre, 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 13 bin 568 kişi iyileşti.
DÜN 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 4 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 12 bin 647 vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 236 bin 343 test yapılmış ve 13 bin 958 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.