Arısal: Sulak alanlar korunmalı

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının 1. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan İzmit Körfezinde bulunan sulak alana ilişkin imar planı değişikliği teklifi oy çokluğuyla geçerken CHP Grubu ilgili maddeye muhalefet şerhi koydu.

ALANLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Arsal Arısal İzmit Körfezinde bulunan sulak alana ilişkin imar planı, plan notu ve lejandı değişikliği teklifine dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “42, 35 hektarlık bir alanı kaplayan bir bölgeden bahsediyoruz. 2016 yılında 156 adet kuş türüyle sulak alan olarak ilan edilmiş İzmit Körfezi Sulak Alanına göç mevsimlerinde uğrayan türlerin içinde nadir göçmen kuş türleri bulunmaktadır. Mevsimlere göre toplam kuş türü sayısı ise 166 adet.

RÖPORTAJI DİLE GETİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Birimi tarafından 5 Şubat 2022 tarihinde verilen röportajda sulak alanların tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliği en yüksek ekosistemler olduğu, yalnızca bulundukları ülkelerin değil, diğerlerinin de doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiş. Sulak alanların sağlığının korunmasının buradaki canlıların korunmasının önemli olduğu dile getirilmiştir.

“GRUBUMUZCA UYGUN BULUNMADI”

Sulak alanların kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilimsel veri bulunmamakta. Bu sebeple hali hazırda önemli kuş alanı olarak da izlenmekte olan bir bölgenin sulak alan sınırlarının değiştirilmesinin planlama ilkeleri ve bilimle hiçbir şekilde bağdaşan yanı bulunmadığı ortadadır. Ayrıca bölgenin bu şekilde planlanmasının da ilerideki olası plan değişiklikleriyle tabiata zarar verecek bir yapılaşmanın önünü açması son derece muhtemel. Bu karar kentin dışında kentin dinamiklerini ne kadar bildiği tartışılabilecek bir komisyon tarafından alınmıştır. Bu sebeplerden ötürü teklif maddesi grubumuzca uygun bulunmamıştır.”