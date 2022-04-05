İzmit Belediyesi, bisiklet turu ile otizme dikkat çekti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2 Nisan Cumartesi günü İzmit Otizm Spor Kulübü ile birlikte bisiklet turu gerçekleştirdi. Otizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turunda otizmli bireyler, eğitmenler ve aileleri pedal çevirdi. Katılımcılar keyifli anların yaşandığı etkinlikte Yahya Kaptan Bisiklet Eğitimi Pisti’nden başlayıp 5 kilometrelik güzel bir parkuru geçerek tekrar eğitim pistine döndü.