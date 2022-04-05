İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi desteğini sürdürüyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza İzmit Belediyesinin öz kaynakları ve Kardeş Eller Mağazasına yapılan bağışlarla sağlanan Ramazan ayı gıda kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne veya Kardeş Eller internet sitesine başvuruda bulundular.

RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gıda kolisi almaya hak kazanan vatandaşlara gıda kolileri dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolileri İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek.

HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin özkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 10 bin koliyi dağıtmayı hedeflediğimiz Ramazan ayında arkadaşlarımız Kardeş Eller Gıda Bankası’nda kolilerimizi hazırlıyorlar. Aynı zamanda sıcak yemek ikramlarımız da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve bizlere başvuruda bulunanlara verilecek. Ramazan kolilerimizin içerisinde 13 kalem ürün bulunuyor.” dedi.