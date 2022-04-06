“Oluşturduğunuz katma değerin her zaman destekçisiyiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Hereke Kimya Boya Üretim Tesisi’ni ziyaret etti. Söğüt, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarete Başkan Şener Söğüt’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Eraslan da katıldı.

“HEREKE KİMYA” MARKASI

Pandemi süreciyle birlikte el solüsyonu, dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu gibi hijyen malzemeleri üretimini gerçekleştiren Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri Kocaeli’de bir ilki gerçekleştirerek Antibakteriyel İç Cephe Boyası, Dış Cephe Boyası ve Tavan Boyası üretimine başladılar. Kamu ve özel birçok kurumun iç ve dış cephe ile tavan boyası ihtiyaçlarını karşılayan ve “Hereke Kimya” markası ile ülke genelinde isimlerini duyuran Hereke Nuh Çimento MTAL Döner Sermaye İşletmesi perakende olarak da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

“HEPİNİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Yapılan çalışmaları bir süredir takip ettiğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çok yararlı çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de sizlerin büyük özveriyle çalışarak oluşturduğunuz bu katma değere her zaman destek olacağız. İlçemizin adını da duyuruyorsunuz, daha profesyonel bir pazarlama ekibi ile çok daha başarılı işlere imza atacağınızı düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum” diyerek kurum yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYORLAR”

Boya Üretim Tesisi’nde çalışan öğrencilerle de sohbet eden Başkan Söğüt, öğrencilerin sergilediği uygulamalı eğitime de katıldı. Söğüt, “Meslek liselerimiz kalifiye eleman yetiştirerek piyasada büyük ihtiyaç duyulan donanımlı eleman sorununu da ortadan kaldırıyor. Kimya Teknolojisi Alanınızda yapılan bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum” dedi.

GÜNDE 4 TONA YAKIN ÜRETİM

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı Boya Üretim Tesisi’nde, piyasadaki ünlü markaların kalitesinde boya üretimi gerçekleştirildiği ve günlük kapasitenin 4 ton civarında olduğu ifade edildi. Öğrenciler üretim yaparken elde ettikleri tecrübenin yanı sıra kendileri için gelir de elde ediyorlar. Döner sermaye çerçevesinde öncelikle sipariş alınıyor, sonrasında bu sipariş bazında üretim yapılarak elde edilen gelir ile üretimde çalışan öğrenciler çalıştıkları oranda ücret kazanıyorlar. Çevre illerden de sipariş alan Hereke Kimya yeni sezona hazır bir şekilde boya üretimini gerçekleştiriyor.