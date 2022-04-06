Londra’daki müze, çöp işçisi Selami’nin sanatını sergilemek istiyor  

Kandıra’nın Güvendir Köyü’nde 1966 yılında dünyaya gelen Selami Gündoğdu, gençlik yıllarını köylerde tarlalarda, dağlarda çobanlık ve çiftçilik yaparak geçirdi. İlkokul yıllarında çizgi romanlardan ilham alarak çizimler yapmaya başlayan ve zamanla da farklı yüzeyler üzerine çeşitli malzemelerle yüzler, şekiller ve hikayeler resmeden Gündoğdu, 2008 yılında iş başı yaptığı İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde sokak ve caddelerin temizliğinde görevlendirildi. O günden sonra da 13 yıldır hizmet verdiği mahallelerin sokak ve caddelerinde iş saatlerinin dışında iş eldivenlerine, çöp kutularına, çalı süpürgesi sopalarına, kemerlere, ağaç gövdelerine, taş zeminlere çizimler yaparak onlara yeni anlam ve değer kazandırıyor.

LONDRA’DA SERGİLEMEK İSTİYORLAR

Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da tanınan, büyük ilgi gören Art Brut (Ham Sanat) eserleri, İngiltere/Londra’da faaliyet gösteren capiArt şirketinin dikkatini çekmiş, Art Brüt /Ham Sanat Müzesi yetkilileri, capitArt yetkilileri ile iletişime geçerek İzmit Belediyesi temizlik işçisi Selami’nin eserlerini başta Londra’daki müzede olmak üzere Avrupa ülkelerinde sergilemek amacıyla istekte bulundular. Ancak Londra’ya eserlerini ulaştırabilmek için imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten işçi Selami Gündoğdu, İzmit Belediyesi ve kent yöneticilerinden destek bekliyor.

“TARİFİ İMKANSIZ GURUR VE MUTLULUK”

İşçi Selami Gündoğdu, “Önce mahallemdeki bir KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Hilal’in ilgisi ve onun aracılığı ile bana ulaşan caitArt şirket yetkilileri sayesinde yaşam ve sanat aşkımla ilgili bir tanıtım kitabının hazırlanmış olması ve Londra’daki Art Brut /Ham Sanat Müzesi yetkililerinin müzede sergilenmek üzere eserlerimi istemesi benim için tarifi imkansız bir gurur ve mutluluk. Ancak bu mutluluk ne kadar kalıcı olacak bilemiyorum. Çünkü benim Londra’ya eserlerimi kendi imkanım ile ulaştırmam imkansız. Umarım bu anlamlı güzelliğin gerçeklemesi için birileri destek olur” dedi.