Kocaeli’nin değerlerinden, albümleri ve klipleriyle adından sıkça söz ettiren Grup Anka’nın faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bursa Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı’nda, Grup Anka rüzgarı esti. Birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini Gemlik halkı için seslendiren Grup Anka, izleyenlere Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşattı. Çok sayıda Gemlikliyi ağırlayan Ramazan Sokağı’nda, çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlenirken büyükler Grup Anka'nın seslendirdiği birbirinden özel eserlerle mest oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren konser programında istek eserlere geniş yer verildi, semazen gösterileri ve canlı performansı ile göz dolduran Grup Anka’nın okuduğu duygusal eserlerle de izleyiciler duygusal anlar yaşadı.
06 Nis 2022 - 15:32- Gündem Güncelleme: 06 Nis 2022 - 15:34
Kocaelili Grup Anka Gemliklileri mest etti
Birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini Gemlik halkı için seslendiren Kocaelili Grup Anka, izleyenlere Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.