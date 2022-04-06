Kocaelili Grup Anka Gemliklileri mest etti  

Kocaeli’nin değerlerinden, albümleri ve klipleriyle adından sıkça söz ettiren Grup Anka’nın faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bursa Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı’nda, Grup Anka rüzgarı esti. Birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini Gemlik halkı için seslendiren Grup Anka, izleyenlere Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşattı. Çok sayıda Gemlikliyi ağırlayan Ramazan Sokağı’nda, çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlenirken büyükler Grup Anka'nın seslendirdiği birbirinden özel eserlerle mest oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren konser programında istek eserlere geniş yer verildi, semazen gösterileri ve canlı performansı ile göz dolduran Grup Anka’nın okuduğu duygusal eserlerle de izleyiciler duygusal anlar yaşadı.