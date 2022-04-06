Derince Kent Meydanı’nda ilk iftar Ülkücülerden

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün 25. yılında Derince’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ülkü Ocakları Derince İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen Başbuğ Alparslan Türkeş Anma ve Yaşatma Programı’na katılım yoğun olurken okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP İlçe Başkanı Koray Mercan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ömer Faruk Kaliçcı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, resim sergisi de büyük ilgi gördü.