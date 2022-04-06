06 Nis 2022 - 15:35- Spor G: 06 Nis 2022 - 15:36

 ‘İyilik ile Yaşayanlar’dan Kartepe’de 100 aileye et kolisi

Türkiye’de pandeminin başladığı tarihle birlikte resmiyet kazanan İyilik ile Yaşayanlar Derneği, iki yıldır yüzlerce ailenin yarasını sardı. Kartepe...
 ‘İyilik ile Yaşayanlar’dan Kartepe’de 100 aileye et kolisi mask

Türkiye’de pandeminin başladığı tarihle birlikte resmiyet kazanan İyilik ile Yaşayanlar Derneği, iki yıldır yüzlerce ailenin yarasını sardı. Kartepe bölgesinde ikamet eden birkaç gencin bir araya gelerek bütünüyle sosyal sorumluluk alma duygusuyla oluşturdukları İyilik ile Yaşayanlar Derneği, geçen iki yıllık sürenin ardından 200’e yakın aileye ulaştı. Toplamda yarım milyon liradan fazla ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdi.

KENTTE BİR İLKE İMZA ATTILAR

Dernek geçen sene olduğu gibi bu sene de farklılık oluşturarak “Ramazan’da her ailenin buzdolabına et girmeli” sloganıyla Ramazan ayı başlamadan 100 aileye hem gıda kolisi hem de içerisinde toplam 6 kg et ve tavuk çeşitleri bulunan, toplam değeri 30.000 TL olan et kolisi dağıtımı yaptı. Ramazan ayı içerisinde genel olarak ailelerin kuru gıda ihtiyaçlarının giderildiğini fakat yemeklerinin etsiz kaldığını tespit eden dernek gönüllüleri, toplu et dağıtımıyla Kocaeli’de bir ilke imza attı.

06 Nis 2022 - 15:35 - Spor

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 ‘İyilik ile Yaşayanlar’dan Kartepe’de 100 aileye et kolisi mask
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