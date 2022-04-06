06 Nis 2022 - 15:35- Gündem G: 06 Nis 2022 - 15:37

Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Esintiler’ sergisini açtı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin fotoğraf sergisi ‘Esintiler’, İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergiye toplamda 18 üye, 45 adet fotoğraf ile katıldı

Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Esintiler’ sergisini açtı mask

Kocaeli’nin en aktif sanat derneği olan KBFT her hafta en az dört farklı etkinlik gerçekleştiriyor. Ramazan dolayısıyla haftalık etkinlik sayısını üçe düşürme kararı alan dernek haftaya fotoğraf sergisi ile başladı, cuma günü fotoğraf gösterisi ile devam edecek etkinlikler pazar günü ise fotoğraf çekim gezisi ile haftayı tamamlayacak. Bu sezon beşinci sergi organizasyonunu gerçekleştiren KBFT, geçen hafta 60’lar ve 70’ler Sergisi’ni organize eden ve sanatseverlerden büyük beğeni alan etkinlik bu hafta ise yerini KBFT üyelerinin ‘Esintiler’ isimli fotoğraf sergisine bıraktı.

YENİ ÜYELERE ROZET

4 Nisan’da İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan fotoğraf sergisine toplamda 18 üye, 45 adet fotoğraf ile katıldı. Dernek Başkanı Dr. Ahmet Remzi Tülüce, sergi duyuru ve hazırlık aşamasında üyelerin organize ve hızlı hareket etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti özellikle dile getirdi. KBFT kurucu üyesi olan ve dört yıl başkanlık görevini sürdüren Kemal Kaya’ya teşekkür plaketi taktim edildi. KBFT’de emeği geçen Öğretim Görevlisi Ahmet Sadık Saka’ya teşekkür plaketi ve yeni üyelerden Onur Kadakadılar ve Sertan Zobar’a KBFT üyelik rozetleri taktim edildi. ‘Esintiler’ fotoğraf sergisi, sanatseverler ile birlikte gezildi. Sergi, 9 Nisan’a kadar sanatseverler ile birlikte olacak.

06 Nis 2022 - 15:35 - Gündem

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