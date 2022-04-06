İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediyesi Tiyatrosu seyirci ile bir araya gelmeye devam ediyor. “Vasati Dört Kişi” oyunuyla ilk gösterimini yapan İzmit Belediye Tiyatrosu, 9 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde oyunu tekrar sergileyecek.



28 HAZİRAN’A KADAR

Mine Artu’nun yazdığı oyunun yönetmenliğini Burhan Akçin yapıyor. 60 dakika tek perde olarak oynanan oyunda İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları Tunç Toker, Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Durmuş Çetin rol alıyor. “Vasati Dört Kişi” oyunu 28 Haziran’a kadar her cumartesi Sanat Akademisi’nde oynanacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler.