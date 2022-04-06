06 Nis 2022 - 15:51- Gündem G: 06 Nis 2022 - 15:52

İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu, “Vasati Dört Kişi” oyunuyla her cumartesi izleyiciyle buluşuyor

İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediyesi Tiyatrosu seyirci ile bir araya gelmeye devam ediyor. “Vasati Dört Kişi” oyunuyla ilk gösterimini yapan İzmit Belediye Tiyatrosu, 9 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde oyunu tekrar sergileyecek. 


28 HAZİRAN’A KADAR

Mine Artu’nun yazdığı oyunun yönetmenliğini Burhan Akçin yapıyor. 60 dakika tek perde olarak oynanan oyunda İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları Tunç Toker, Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Durmuş Çetin rol alıyor. “Vasati Dört Kişi” oyunu 28 Haziran’a kadar her cumartesi Sanat Akademisi’nde oynanacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler. 
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İZMEK’te tezhip kursu başladı mask
İZMEK’te tezhip kursu başladı
İzmit’te önemli maddeler sonraki toplantıya kaldı mask
İzmit’te önemli maddeler sonraki toplantıya kaldı
Hürriyet, “Ramazan, huzur bereket ve iyilik getirsin” mask
Hürriyet, “Ramazan, huzur bereket ve iyilik getirsin”
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak  mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 
İZGİM’in kadın girişimcileri Sahrap Soysal’ın gündeminden düşmüyor mask
İZGİM’in kadın girişimcileri Sahrap Soysal’ın gündeminden düşmüyor
KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti mask
KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki mask
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki
‘Leyla Hanım’ film ekibinden  Başkan Hürriyet’e doğum günü sürprizi mask
‘Leyla Hanım’ film ekibinden  Başkan Hürriyet’e doğum günü sürprizi
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti mask
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti

06 Nis 2022 - 15:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.500.183 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor mask
İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor
Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Esintiler’ sergisini açtı mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Esintiler’ sergisini açtı
Kocaelili Grup Anka Gemliklileri mest etti   mask
Kocaelili Grup Anka Gemliklileri mest etti  
Londra’daki müze, çöp işçisi Selami’nin sanatını sergilemek istiyor   mask
Londra’daki müze, çöp işçisi Selami’nin sanatını sergilemek istiyor  
“Oluşturduğunuz katma değerin her zaman destekçisiyiz” mask
“Oluşturduğunuz katma değerin her zaman destekçisiyiz”
“15 yıldır çiftçinin yüzüne bakmayan biz değiliz” mask
“15 yıldır çiftçinin yüzüne bakmayan biz değiliz”
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL