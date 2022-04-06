İzmit Belediye Tiyatrosu 9 Nisan’da  tiyatro severleri Sanat Akademisi’ne bekliyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediyesi Tiyatrosu seyirci ile bir araya gelmeye devam ediyor. “Vasati Dört Kişi” oyunuyla ilk gösterimini yapan İzmit Belediye Tiyatrosu, 9 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde oyunu tekrar sergileyecek.
28 HAZİRAN’A KADAR
Mine Artu’nun yazdığı oyunun yönetmenliğini Burhan Akçin yapıyor. 60 dakika tek perde olarak oynanan oyunda İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları Tunç Toker, Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Durmuş Çetin rol alıyor. “Vasati Dört Kişi” oyunu 28 Haziran’a kadar her cumartesi Sanat Akademisi’nde oynanacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.