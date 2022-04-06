Derinceli kadınlara spor hizmeti

Derince’de 8 ayrı branşta eğitimlere ev sahipliği yapan Dumlupınar Spor Merkezi’nde kadınlar için step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar düzenleniyor. Spor merkezinde düzenlenen kurslara ilçe halkı büyük ilgi gösteriyor. Çocuklar ve gençlerin yanı sıra kadınlar için de step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kursların yer aldığı merkezi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün eşi Şükran Aygün ve Derince Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hatice Kandemir ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.