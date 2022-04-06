06 Nis 2022 - 15:50- Spor G: 06 Nis 2022 - 15:52

Derinceli kadınlara spor hizmeti
Derinceli kadınlara spor hizmeti mask

Derince’de 8 ayrı branşta eğitimlere ev sahipliği yapan Dumlupınar Spor Merkezi’nde kadınlar için step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar düzenleniyor. Spor merkezinde düzenlenen kurslara ilçe halkı büyük ilgi gösteriyor. Çocuklar ve gençlerin yanı sıra kadınlar için de step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kursların yer aldığı merkezi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün eşi Şükran Aygün ve Derince Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hatice Kandemir ziyaret etti.

 

06 Nis 2022 - 15:50 - Spor

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