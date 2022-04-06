Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek ve futbol tutkunlarını bir araya getirecek 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor. 13-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya maçlar Değirmendere Stadı’nda oynanacak. 22.00-24.00 saatleri arasında; 2x25dk=50 dakika oynanacak müsabakalar, çekişmeli mücadelelere sahne olacak. 16 takımla sınırlı olan turnuvaya profesyonel futbolcular katılamayacak. 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek. Turnuvada 4 grupta 16 takım bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele ederek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 11 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’a kadar, 0262 412 19 19-0530 415 05 44-0532 395 38 36 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecek.
06 Nis 2022 - 15:51- Spor Güncelleme: 06 Nis 2022 - 15:53
Turnuvalar başlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.