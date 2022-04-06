Turnuvalar başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek ve futbol tutkunlarını bir araya getirecek 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor. 13-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya maçlar Değirmendere Stadı’nda oynanacak. 22.00-24.00 saatleri arasında; 2x25dk=50 dakika oynanacak müsabakalar, çekişmeli mücadelelere sahne olacak. 16 takımla sınırlı olan turnuvaya profesyonel futbolcular katılamayacak. 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek. Turnuvada 4 grupta 16 takım bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele ederek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 11 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’a kadar, 0262 412 19 19-0530 415 05 44-0532 395 38 36 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecek.