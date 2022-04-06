Musa Nizam: Bursa maçı fırsat maçımız olacak

Kocaelispor’da takım kaptanı Musa Nizam, Bursaspor karşısında kazanıp fırsatı değerlendirmek istediğini ifade etti.

ŞEHİR DE DESTEK VERMELİ

Denizlispor karşısında kötü bir yenilgi aldıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Musa Nizam şu şekilde konuştu: Maça iyi başladık ancak talihsiz bir yenilgi aldık. Gerçekten çok üzgünüz. Maçın ardından birbirimizi toparlamaya çalışıyor ve birbirimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak şehir de bize yardımcı olmalı. Biliyorum onlar da çok üzgün... Bu takımın nerelerde olduğunu, nerelerden buraya geldiğini çok iyi biliyoruz. Başka Kocaelispor yok, bunun da farkındayız. 8 tane maçımız, kazanabilecek 24 puanımız var. Taraftarın bize sahip çıkmasını, destek olmasını istiyoruz. Denizlispor maçını unutturup sahada aslanlar gibi mücadele edeceğiz.

BUNLAR CAMİAYA FAYDA SAĞLAMAZ

Hayat psikolojiden ibaret, futbol da öyle. Doğru, çok kötü bir mağlubiyet aldık, ama bu geride kaldı. Bu bizim evimize de, özel hayatımıza da yansıyor. “Bittik, öldük, yandık” psikolojisinin camiaya bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Sadece bizle değil, camianın parçası olan kim varsa hep beraber bu olumsuz havadan çıkmamız lazım. Nasıl Denizlispor bizim rakibimizse, Bursaspor da bizim rakibimiz. Sezonun kırılma maçlarından birini oynayacağız. 11. sıradaki takımla aramızda çok bir puan farkı yok. Bursa maçının fırsat maçı olduğunu düşünüyorum. Bu maçı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz.