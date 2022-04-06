Fileler bilerek bu şekilde

Kocaelispor’da antrenman yapılan sahanın bir kalesinin filelerindeki açıklıklar üzerine sosyal medyada “Bari fileleri değiştirin” şeklinde bir yorum olmuştu. Ancak işin aslı böyle değildi. Kaleci antrenörünün bilinçli olarak bu fileleri kesti ve şut antrenmanlarında kalecilerinin refleksleri için böylesi bir uygulama yaptı. Fileleri bu şekilde görenler de yanlış bir düşünce içinde bulundu.