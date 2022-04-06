Takımda yetenek sorunu var

Bu sezon bilinen 60, bilinmeyen çok daha fazla bir paranın harcandığı Kocaelispor rakip fileleri 28 maçta sadece 27 kez havalandırdı. Maç başına gol ortalaması 1’den az olan takımın özellikle son vuruşlardaki beceriksizliğine bir çözüm bulunabilmiş değil. Dino’nun takımı ortada bırakması, ülkesinde tedavi olmak üzerine tatil yapması nedeni ile Güney Afrikalı’dan da doğru düzgün yararlanılamadı.

FELAKET TABLO

Dino’nun duvara tosladığı dönemde panik transferi olan alınan Mevlüt’ün yarar sağlamaması, sezonun devamındaki ofans oyuncularının yerinde sayması da 17. sıradaki Kocaelispor’da yaşanan felaket tablonun ön alan özetiydi. Ligden düşen Balıkesirspor ve Tuzlaspor’un ardından ligin en az gol atan üçüncü takımı olan Kocaelispor’un bu kötü tabloyu acilen toparlaması gerekiyor. Kocaelispor bu sezon 3-0’lık Balıkesir iç saha galibiyeti dışında rakiplerine bir maçta 3 gol atamadı, sadece 5 maçta 2 gollü bir 90 dakika tamamlayabildi.

1. LİGİN KISIR TAKIMLARI

1. Balıksirspor: 21

2. Tuzlaspor: 25

3. KOCAELİSPOR: 27

4. Bursaspor: 30

5. Denizlispor: 31

6. Gençlerbirliği: 32

7. Boluspor: 32

8. Adanaspor: 32

9. Altınordu: 33

10. Manisa FK: 33