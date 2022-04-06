06 Nis 2022 - 15:55- Spor G: 06 Nis 2022 - 15:57

Bursa da son şansı olduğunu biliyor
Bursa da son şansı olduğunu biliyor mask

Keçiörengücü yenilgisi sonrası 28 puan ile 18. sırada kalan Bursaspor, kalan 8 maçının 5’ini sahasında oynayacak. Sahasında 5’te 5 hedefi bulunan yeşil beyazlı ekibi iç saha avantajını kullanmak istiyor.

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Kocaelispor

İstanbulspor (D)

Gençlerbirliği

Denizlispor

Manisa FK (D)

Ümraniyespor

Bandırmaspor (D)

Menemenspor

 

06 Nis 2022 - 15:55 - Spor

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