Bursa da son şansı olduğunu biliyor

Keçiörengücü yenilgisi sonrası 28 puan ile 18. sırada kalan Bursaspor, kalan 8 maçının 5’ini sahasında oynayacak. Sahasında 5’te 5 hedefi bulunan yeşil beyazlı ekibi iç saha avantajını kullanmak istiyor.
BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI
İstanbulspor (D)
Gençlerbirliği
Manisa FK (D)
Ümraniyespor
Bandırmaspor (D)
Menemenspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.