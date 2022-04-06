Acurman: 2021’de belediye sınıf tekrarı yaptı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Başiskele Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı. Mecliste ilk olarak 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunun özeti ve faaliyet raporu paylaşıldı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü nisan meclisinde başkan Yasin Özlü ile Saadet Partisi meclis üyesi Kadir Öztonga arasında gerginlik yaşandı. Meclis sonrası açıklama yapan CHP Başiskele ilçe başkanı Anıl Acurman sert ve kesin konuştu.

RED OYUNA KARŞIN KABUL EDİLDİ

Başiskele’nin sosyal belediyecilikten uzak olduğunu söyleyen Acurman; “Körfez ’de medeniyetin başlangıç noktası, bize göre “sevginin iskelesi” olan ilçemiz, Başiskele ne yazık ki hak ettiği sosyal belediyecilikten çok uzakta bırakılıyor. 5 Nisan günü icra edilen belediye meclis toplantımızda, mutad gündemin yanısıra denetim raporu ve faaliyet raporu görüşülmüş, faaliyet raporu biz muhalefet partileri meclis üyelerinin red oyuna karşın kabul edilmiştir.

SÜREÇ OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ

Denetim komisyonunda muhalefetin sesi olarak bulunan Kadir Öztonga’nın aktardığı üzere birçok müdürlük teftiş edilememiş, denetim raporunun bir an önce tamamlanması gerekçe gösterilerek süreç oldu bittiye getirilmiştir. Sayın Öztonga’nın meclis toplantısında arz ettiği üzere belediyemizin 2021 yılı mutad bütçesinin %15 ine yakın tutarında doğrudan teminlerle mal-hizmet alımı yapılmış, yine fiyat tekliflerinin alınması sürecinde aynı adreslerde bulunan firmalardan tekliflerin temini ile bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmediği vurgulanmıştır. Bu surette ilçemiz belediyesinin bütçe yönetiminin yeterli olgunluğa erişmediği, kamu kaynaklarının daha düzenli ve yerinde kullanımının gerektiği anlaşılmıştır.

İCRAATLARA İMZA ATMADI

Faaliyet raporunda ise devasa bütçeler, satılıp harcanan taşınmazların getirileri ile yönetilen belediyemizin 3. yılında dahi ilçenin çehresini bütünüyle değiştirecek, alt ve üst yapı çarpıklıklarını kökünden giderecek, vatandaşın ilçeden beklentilerini karşılayacak büyük icraatlara imza atmadığı bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Faaliyet raporunun sonuç kısımlarında, ilçemizin fırsatları sıralanmış, doğası - denizi - il merkezine yakınlığı - nüfus yapısı - yeşil alanları - su kaynağı gibi onlarca fırsatın farkında olan belediyemiz, bunların hiç birinden faydalanamadığını ise bildirmeyi unutmuştur.

MAYIN TARLASI GİBİ SOKAKLARI

Öyle ki ilçeye ulaşımın kolay olduğunu iddia ederken, sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce kuyruklarda kente ulaşmaya çalışan, evlerine giderken mayın tarlası gibi sokakları aşan ve tek bir deniz taşıtının dahi uğramadığı, plansız betonlaşan ilçemizde yaşayan komşularımıza belli ki konuyu sormamışlardır. Fırsatlar arasında varlığına değinilen tek kamu eserinin ise sayın Sefa Sirmen’in eseri Yuvacık Barajı olması AKP iktadarının ne kadar yetersiz olduğunu göstermiştir. İlçe belediyemizin faaliyet raporunda tehditler kısmında yer verdiği " ekonomi üzerindeki dalgalanmalar" iktidarın kötü ekonomi yönetiminin kabulü olarak görülmekle birlikte yoksulluk - uyuşturucu -suç gibi sosyal risklerin kabulü de 20 yıllık AKP iktidarının geldiği noktayı ilan etmiştir.

2021 ’DE BELEDİYE SINIF TEKRARI YAPTI; ŞEHİR 2024’Ü BEKLİYOR!

Özetle, 2021 yılında da Başiskele Belediyesi sınıf tekrarı yapmıştır. Ne yazık ki bir üst sınıfa çıkmak için şehir 2024'ü, yani ufukta gözüken sosyal demokrat belediyeciliğimizi beklemektedir” dedi.