SEO hizmeti Neden Hala Bu Kadar Önemli?

Çoğu internet kullanıcısı her gün arama motorlarında birçok farklı sorgulama yapar. Bu ihtiyaç duyulan bir hizmet de olabilir satın alınacak bir ürün de. Bu aşamada arama motoru sorgulamalarında üst sıralarda listelenen markalar ve işletmeler her zaman için daha avantajlıdır. Çünkü kullanıcıların büyük kısmı genellikle ilk sayfadaki arama sonuçlarına tıklamayı tercih eder. Bu nedenle günümüzde markalar ve işletmeler web sitelerinin organik trafiğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için SEO çalışmalarına yönelirler. İnternet kullanımının her geçen gün daha da artması nedeniyle SEO hizmeti önemini korumaya devam etmektedir. Atalay Sıdar tarafından kurulan Simur Digital her müşteri özelinde gerçekleştirdiği kapsamlı SEO hizmeti ile arama motoru optimizasyonu konusunda başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

SEO yani arama motoru optimizasyonu web sitelerinin organik arama trafiğinin artırılması amacıyla tasarlanmış çeşitli optimizasyon yöntemleri aracılığıyla müşterilerin ve hedef müşterilerin işletmeyle ve markayla çevrim içi olarak bağlantı kurmasına yardımcı olma süreci olarak tanımlanabilir.

SEO Nasıl Çalışır?

SEO’nun hayatımıza girişi arama motorlarıyla başlar. Her arama motoru, kullanıcıların yaptıkları aramaları en doğru şekilde karşılamasını sağlayacak bir dizin oluşturmak için internet üzerinden alabilecekleri tüm içerikleri ve bilgileri toplayabilmek için tarayıcılar gönderir. Arama motorunun algoritması, kullanıcılardan herhangi bir sorgu geldiğinde, arama motoru sıralamaları olarak da adlandırılan arama sonuçlarında en önemli ve ilgili bilgileri kullanıcıya sunmak için bu dizinden yararlanır.

Burası SEO hizmeti ve çalışmalarının devreye girdiği noktadır. Optimizasyon, arama motorlarının web sitesinde ne olduğunu, işletmenin sunduğu değeri ve ilgili anahtar kelimelerle nasıl bağlantı kurduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle SEO için web sitesine organik trafiği çeken ve dijital pazarlama stratejilerinin her yönünü güçlendiren temeldir demek çok da yanlış sayılmaz.

Dünya genelinde sıklıkla tercih edilen büyük arama motorları artan kullanıcı taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek için algoritmalarını ve stratejilerini sürekli olarak geliştirmeye devam ederler. Bu nedenle işletmelerin sürekli çalışan, sürdürülebilir bir optimizasyon stratejisi sürdürmeleri zorunludur.

Yalnızca Google’da günlük 3.5 milyardan fazla arama yapılmakta olup arama sonuçlarında en üst sıralarda yer almak için yarışan sayısız web sitesi arasında görünürlük kazanmak çok önemlidir. Ancak web sitelerinin bu görünürlüğü kazanması, anahtar kelime araştırması ve SEO iyileştirme sürecini kapsayan SEO hizmeti ile mümkün olur.

Simur Digital SEO Hizmeti Konusunda Sektörünün Lider İsmi

Simur Digital’in alanında uzman isimlerden oluşan profesyonel ekibi web sitelerini tüm büyük arama motorları için optimize etmeye odaklanır. Google çoğu ülkede baskın arama motoru olmaya devam etse de internetteki organik trafiği önemli bir bölümünü oluşturan başka arama motorları da vardır.

Simur Digital web sitesi ve işletme özelinde SEO hizmeti detaylarını belirlerken yani optimizasyon planını oluştururken belirli faktörleri değerlendirir. Bu sayede işletmelerin çevrim içi varlıkları için en doğru yaklaşımı bulur ve en iyi uzun vadeli SEO stratejisini belirler.

SEO kapsamında birçok farklı optimizasyon süreci yer alır. Farklı arama motoru stratejileri ve taktikleri kullanılarak Google’da organik arama görünürlüğünü, satışları ve marka bilinirliğini artırmak hedeflenir. Bu bağlamda mevcut anahtar kelime sıralamaları ve tarihsel, organik arama trafiği ile ayrıntılı karşılaştırma raporları sunularak sıralamanın yükseltilmesine yardımcı olunur.

SEO çalışmalarının olmazsa olması mobil cihazlar için optimizasyondur. Bu sayede mobil cihazlarda da zirvede kalmak mümkündür. Duyarlı web tasarımı, reklam hedefleme, gelişmiş organik, yerel, ulusal ve uluslararası görünürlük ile üst düzey mobil optimizasyon sağlanabilir.

SEO çalışmalarının en önemli parçalarından biri iyi yazılmış, kaliteli içeriklerle erişimi genişletmek ve paylaşılan içeriklerle web sitesine trafik çekmektir. Simur Digital bu kapsamda web sitelerinde hem mevcut ve potansiyel müşterilere hem de arama motorlarına hitap eden içerik stratejileri belirler ve hayata geçirir. Doğru anahtar kelime araştırmaları sayesinde SERP’lerde zirveye ulaşmak mümkündür.

Web sitelerinin sıralamasını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerin başında toksik bağlantılar gelir. Eğer bir web sitesinin son zamanlarda sıralaması düşüyorsa bu durumun kalitesiz backlinklerden kaynaklanması yüksek bir olasılıktır. Simur Digital bu konudaki çalışmalarıyla web sitesinin maruz kalması riski bulunan herhangi bir Google cezasını kaldırmak amacıyla kötü backlinkleri kaldırmaya odaklanır. Hangi bağlantıların web sitesine zarar verme riski bulunduğu Simur Digital’in uzman ekibi tarafından belirlenir ve gereken süreç hızlı bir şekilde yerine getirilir.

Simur Digital müşterilerinin web sitesinin faaliyet gösterdiği pazara ve sektöre hakim olmak için en yeni, en etkili SEO hizmetlerini ve stratejilerini güncel tutmaya odaklanır. Bu sayede müşterilerine yerleşik SEO, gelişmiş performans, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik içeren yeni ya da yenilenmiş web siteleri sağlayabilir.

Siz de yeni müşteriler kazanmak, daha geniş kitlelere ulaşmak, çevrim içi ortamda markanızı oluşturmak ya da arama motorlarındaki ve sosyal medya platformlarındaki çevrim içi varlığınızı güçlendirmek istiyorsanız Simur Digital ile iletişime geçerek profesyonel SEO hizmeti alabilirsiniz.