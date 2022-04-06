06 Nis 2022 - 16:08- Eğitim G: 06 Nis 2022 - 16:10

Ünlü oyuncu Beyti Engin İzmit Kafası’nda

Leyla Hanım filminde Kazım Ertek’i canlandıran Beyti Engin, İzmit Belediyesi tarafından çıkartılan İzmit Kafası Dergisinin son sayında yer alacak

Ünlü oyuncu Beyti Engin İzmit Kafası’nda mask


İzmit Kafası Dergisi, İzmit Belediyesi Basın Yayın Birimi tarafından hazırlanarak periyodik bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.  Her sayısı heyecanla beklenen derginin son sayısına Beyti Engin konuk oluyor. Engin aynı zamanda İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan belgesel – drama filmi olan Leyla Hanım’da Gazeteci Kazım Ertek’i canlandırıyor.

06 Nis 2022 - 16:08 - Eğitim

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