İzmit Kafası Dergisi, İzmit Belediyesi Basın Yayın Birimi tarafından hazırlanarak periyodik bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Her sayısı heyecanla beklenen derginin son sayısına Beyti Engin konuk oluyor. Engin aynı zamanda İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan belgesel – drama filmi olan Leyla Hanım’da Gazeteci Kazım Ertek’i canlandırıyor.
06 Nis 2022 - 16:08- Eğitim Güncelleme: 06 Nis 2022 - 16:10
Ünlü oyuncu Beyti Engin İzmit Kafası’nda
Leyla Hanım filminde Kazım Ertek’i canlandıran Beyti Engin, İzmit Belediyesi tarafından çıkartılan İzmit Kafası Dergisinin son sayında yer alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.