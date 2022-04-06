KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ‘’Yabancı Yatırımcı Ofisi’’ kuracağız.

Bir araya gelen KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ve 262 Towers projesinin sahibi Muhammed Al Kattan, atıl bir halde bulunan 262 Towers projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhammed Al Kattan;’’262 Towers kaldığı yerden devam edecek’’ Atıl bir halde bulunan ve yapımına devam edilecek olan 262 Towers hakkında konuşan Muhammed Al Kattan; ‘’ Projemizin bu halde olmasından ötürü bizler de memnun değiliz ancak bazı Türk iş insanları tarafından mağduriyete uğratıldık. Bundan ötürü de üzgünüm. Suudi Arabistan tarafından Suudi iş insanlarının Türkiye’den çekilmesine rağmen, ben Türkiye’yi seviyorum ve Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorum. Atıl bir halde bulunan 262 Towers’ın inşaatı da hızlı bir şekilde devam edecek.’’ İfadelerine yer verdi.

"YATIRIMCILARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

262 Towers hakkında çözüm önerileri ve yabancı yatırımcılara yönelik yapılması gerekenleri anlatan Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı: ’’Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) olarak bizim yönetimimizde, Kocaeli’ne gelen yabancı yatırımcıları koruyup kollayacak, onlara kılavuz olacak ve doğru iş partnerleriyle bir araya getirecek olan ‘’Yabancı Yatırımcı Ofisi’’ kuracağız ve yatırımcıları mağdur etmeyeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.

MUHAMMED AL KATTAN, YATIRIMCI SÖZÜ VERDİ

Son olarak Muhammed Al Kattan, nazik ziyaretlerinden ötürü KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya teşekkür ederek, KOTO yönetimi olarak bu çalışmaların yapılması durumunda Kocaeli’ne ve Türkiye’ye yabancı yatırımcı sözü verdi.