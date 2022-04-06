Prof. Dr. Haydar Baş vefatının 2. yılında anılıyor

BTP Sözcüsü Emre Polat anma etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Açıklamasında “Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın aramızdan ayrılışının üzerinden tam iki yıl geçti. O, fikirleriyle, davasıyla, yetiştirdiği on binlerce öğrencisiyle, eserleriyle çağa damgasını vuran, Hoca Atatürk’ümüzdü” diyen Polat şöyle devam etti; “Yıllar önce bizleri uyarıp ülkemiz için ‘zifiri karanlık günler başladı’ demişti. Bugün tam da dediği zifiri karanlığı yaşıyoruz. Bu zifiri karanlıkta kimse yolunu bulamazken, bizler, onun davasının takipçileri, kadrosu olarak onun fikirleriyle, eserleriyle, projeleriyle, partisiyle ülkeyi ve geleceği aydınlatıyoruz. İnsanlığın onun fikirlerine ne kadar muhtaç olduğunu anlamamız için şu iki yıl içinde yaşadıklarımızı hatırlamamız yeterli. Dünya adeta ekonomik bir darboğazın içine saplanmış ve insanlık bu badireden çıkamıyor. Ama onun onlarca ülkede uygulanan Milli Ekonomi Modeli ile dünya bu çıkmazdan kurtulabilir. Kapitalizmin insanlığı sömürdüğü bu vahşi düzenden çıkmanın yegâne yolu Haydar Hocanın Milli Ekonomi Modeli’dir.”

“ZİFİRİ KARANLIKTA DENİZ FENERİ GİBİ PARLAYAN UMUT IŞIĞIYIZ”

“Bugün parti olarak programımızın tamamı Milli Ekonomi Modeli’nden ve Haydar Hoca’nın fikirlerinden oluşmaktadır” ifadelerini kullanan Emre Polat, “Onun ortaya koyduğu ekonomi modeli, birlik ve beraberlik formülü, Ehlibeyt ve Atatürk açılımları ülkemizi ve insanlığı huzur ve refah içinde yaşatacak formüllerdir. Bizler zifiri karanlığın ortasındaki dünya için deniz feneri gibi parlayan umut ışığıyız. Partimiz ve Genel Başkanımız Hüseyin Baş, “bizim dönemimiz başladı” diyen Haydar hocanın bu ülke ve bu millet için yetiştirip sunduğu son şanstır. Umarım milletimiz bu son şansını da kaçırmaz” dedi.

“14 NİSAN’DA HER YERDE PROGRAMLAR YAPILACAK”

BTP Sözcüsü Emre Polat Prof. Dr. Haydar Baş’ı anma programları hakkında ise şu bilgileri verdi; “Aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde ebedi Genel Başkanımızı, ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında düzenleyeceğimiz anma törenleri ile yad edeceğiz. Bu kapsamda 14 Nisan´ı içine alan 11-17 Nisan tarihini bu yıl da Prof. Dr. Haydar Baş´ı anma haftası olarak ilan ediyoruz. 14 Nisan’da Trabzon Akçaabat´taki kabri başında hatim ve dualarla anılacak olan Haydar Baş hocamız için aynı gün, bütün illerde ve yurtdışında anma programları organize edilerek, yüzbinlerce seveni ile bir araya geleceğiz. Genel Başkanımız Hüseyin Baş, İstanbul’da düzenlenecek olan anma programına katılarak kapanış konuşmasını yapacak. Ayrıca yine Genel Başkanımız riyasetinde hazırlanan Prof. Dr. Haydar Baş sinevizyonu da tüm illerle beraber İstanbul’da da yayınlanacak. Birçok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak olan bu programlara tüm yurttaşlarımız davetlidir.”