Hürriyet: Güngör Arslan cinayeti bir an önce aydınlatılmalı

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı 1. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hürriyet meclis toplantısında 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’nin ilk basın şehidi gazeteci Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin üzerinden 112 yıl geçti. Türkiye’de o günden bu yana pek çok gazeteci öldürüldü.

KAMUOYUNA GEREKLİ AÇIKLAMA YAPILMALI

Kentimizde de yakın zamanda Güngör Arslan ne yazık ki katledildi. Mesleğini uğruna ölümü bile göze alabilecek kadar seven, kalemini satmayan ve bu uğurda canını veren onurlu basın şehitlerimizi özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Güngör Arslan’ın dosyasının bir an önce nihayete kavuşturulup gerekli açıklamaların tüm kamuoyuna yapılmasını diliyorum.”