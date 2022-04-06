Gülümse Çocuk Tiyatrosu her hafta minik seyircilerle buluşuyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gülümse Çocuk Tiyatrosu geçtiğimiz haftalarda prömiyerini yapmıştı. İlk gösterimini yapan Gülümse Çocuk Tiyatrosu, “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunuyla her hafta minik seyircilerle buluşmaya devam ediyor.
8-9 NİSAN’DA İZMİT SANAT AKADEMİSİ’NDE
25 Haziran’a kadar her hafta seyirciyle buluşmaya devam edecek olan ve Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunu 8 Nisan Cuma ve 9 Nisan Cumartesi tarihlerinde saat 14.00’te Sanat Akademisi eğitim sahnesinde oynanacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.