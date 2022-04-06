Gülümse Çocuk Tiyatrosu her hafta minik seyircilerle buluşuyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gülümse Çocuk Tiyatrosu geçtiğimiz haftalarda prömiyerini yapmıştı. İlk gösterimini yapan Gülümse Çocuk Tiyatrosu, “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunuyla her hafta minik seyircilerle buluşmaya devam ediyor.



8-9 NİSAN’DA İZMİT SANAT AKADEMİSİ’NDE

25 Haziran’a kadar her hafta seyirciyle buluşmaya devam edecek olan ve Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunu 8 Nisan Cuma ve 9 Nisan Cumartesi tarihlerinde saat 14.00’te Sanat Akademisi eğitim sahnesinde oynanacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir.