Başiskele’de asfalt seferberliği başladı  

Yoğun kar yağışlı kış mevsimi sonrası hava sıcaklığının artmasıyla ilçede sıcak asfalt çalışmalarına süratle başlayan Başiskele Belediyesi, alt yapısı yenilenen sokak ve caddeleri yeniden konforlu ve güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda İSU tarafından kanalizasyon ve şebeke suyu yenilenen Sahil ve Körfez Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

İKİ MAHALLEDE 8 CADDE VE SOKAK ASFALTLANDI

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından ve yerinde takip ettiği asfalt çalışmalar neticesinde ekipler, 2 mahallede 8 cadde ve sokağı asfaltlayarak vatandaşlar için konforlu ve güvenli hale getirdiler. Sahil Mahallesi’nde Liman Caddesi, Orhangazi Caddesi, Menderes Caddesi ve Erkan Sokak; Körfez Mahallesi’nde ise Namık Kemal Caddesi, Cevher Dudayev Caddesi, Bekçi Sokak ve Tanta Sokak sıcak asfalt çalışması yapıldı.

SIRADA BARBAROS MAHALLESİ VAR

Uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı İSU tarafından tamamen yenilenen Barbaros Mahallesi’nde, SEDAŞ’ın da elektrik hatlarını yer altına almasıyla geniş çapta alt yapı çalışmaları yapılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan asfalt seferberliği Barbaros Mahallesi’nde de yakın zamanda başlayacak.