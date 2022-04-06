Marmaray ücretlerine yüzde 36 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün ulaşımda zam gündemiyle toplandı. UKOME toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edilirken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'a da zam geldi. Bakanlık Marmaray ücretine yüzde 36 zam yaptı.

Marmaray'da yeni zamlı fiyatlar şöyle oldu:

- Tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı.

- Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.

- Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı.

YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ

Öte yandan İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı almasının ardından otobüs, minibüs, metrobüs vb. araçlarda yeni ücretler de şöyle oldu: Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu. Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

Zamlı tarife 9 Nisan itibarıyla geçerli olacak.