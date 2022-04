Lastik-İş Sendikası Başkanı Sarı: İşçiler her şeye hazır olsunlar

Lastik-İş Sendikası, yaklaşık 5 bin işçinin örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yedinci kez sendikanın otelinde masaya oturdu. 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren devam eden görüşmelerin yedinci oturumuna Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve sendika yöneticileri, Brisa İ.K. Direktörü Nilgün Özkan, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İ.K. Direktörü Nil Himmetoğlu, İ.K. Müdürü Okan Vural, İ.K. Ayça İnantekin, Pirelli İ.K. Direktörü Francesca Ballabene, Hukuk Direktörü Cemile Onat, İ.K. ve Endüstri İlişkileri Müdürü Hakan Bahtiyar katıldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 60 günlük süreç 11 Nisan itibariyle dolacak.

“ÜCRETLER KONUSUNA GELEMEDİK”

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Sendika Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Sabahki toplantı ile bu toplantı arasında aslında destekle alakalı burada ikramiye 120 gün olarak geçmiş durumda. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Destekte 6 tane madde geçti. Üretimde de 4 tane maddede mutabık kaldık. Genel itibariyle destekte yine yüzdelik olarak 80’in üzerinde. Üretimde de yüzde 60 oranında bir zam artışı oldu. Ücretler konusuna gelmedik. Aynı ücrette durduklarını ifade ettiler. Brisa yüzde 27, Goodyear yüzde 28 zam öngörüyor. Tabi rakamlar çok önemli değil. Çünkü kaale almıyoruz. O yüzden bunların üzerinde durmuyoruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” ifadelerinde bulundu.

“BÜTÜN DÜŞÜNCEMİZ BUDUR”

“İşçiler her şeye hazır olsunlar” diye Sarı, “İnanıyorum ki önümüzdeki hafta 15 Nisan’da öğleden sonra bir toplantı daha yapacağız. Biz her toplu sözleşmeye oturduğumuzda bitirme azmi ile oturuyoruz. Sabahtan ve öğleden sonra yine sözleşmeyi bitirme azmi ile oturduk masaya. Önümüzdeki hafta da bu arzu ve düşünceyle masaya oturmak isteriz. Bütün düşüncemiz budur. Ben bundan bağlantılı çalışan arkadaşlarıma biraz daha sabırlı olmalarını temenni ediyorum. İşçiler her şeye hazır olsunlar. Öyle mi arkadaşlar” diye sorması üzerine sendika yönetimi “Öyle başkanım” dedi.