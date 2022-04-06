18 yaşındaki Ömer Ercan lösemiye yenildi

İzmit Hacıhasan Mahallesi sakinlerinden, İzmitlilerin yakından tanıdığı, uzun yıllardan bu yana İstiklal Caddesinde bulunan Ercan Bebe ile Ercan Tur'un sahibi Haluk Ercan'ın yeğeni, merhum Hacı Süleyman Ercan’ın torunu, Haldun ve Emel Ercan çiftinin oğlu 18 yaşındaki Ömer Ercan bir süredir lösemi tedavisi görüyordu.
CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Maalesef Ömer Ercan’dan bugün acı haber geldi. Yaklaşık 1 yıldır tedavisi devam Ömer Ercan, bu akşam tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Genç Ömer Ercan’ın cenazesi yarın (perşembe) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.