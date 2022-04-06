Hürriyet: Güngör Arslan cinayeti bir an önce aydınlatılmalı

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı 1. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hürriyet meclis toplantısında 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’nin ilk basın şehidi gazeteci Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin üzerinden 112 yıl geçti. Türkiye’de o günden bu yana pek çok gazeteci öldürüldü.
KAMUOYUNA GEREKLİ AÇIKLAMA YAPILMALI
Kentimizde de yakın zamanda Güngör Arslan ne yazık ki katledildi. Mesleğini uğruna ölümü bile göze alabilecek kadar seven, kalemini satmayan ve bu uğurda canını veren onurlu basın şehitlerimizi özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Güngör Arslan’ın dosyasının bir an önce nihayete kavuşturulup gerekli açıklamaların tüm kamuoyuna yapılmasını diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.