Kışı zor geçiren esnaf iki katı gelen faturalara tepkili

Türkiye, 1 Nisan sabahına yeni bir doğalgaz zammı ile uyandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), nisan ayına ilişkin açıkladığı yeni tarifeye göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldı. Böylece son bir yılda, doğalgazın fiyatı santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549 ve konutlarda yüzde 93 yükselmiş oldu. Küresel enerji fiyatlarına dikkat çeken BOTAŞ, yüksek maliyeti en az oranda tüketiciye yansıttıklarını ve konutlarda kullanılan gaz için devletin yüzde 70 oranında maliyeti üstlendiğini açıkladı. Biz de doğalgaza gelen zammı esnafa sorduk.

“BİZ NE YAPTIK Kİ?”

Sommario Coffee Company’nin işlemecisi Ali Tosun elektrik kesintileri ile ilgili, “Faturalar çok fazla geliyor. Hem elektrik hem doğalgaz. Özelleştirilen bu şirketlerin herhangi bir denetime tabi tutulup tutulmadığını bile bilmiyoruz. Biz ne yaptık ki! Bizim faturamızın 3 bin TL'den 7 bin TL'ye fırlamasının mantıklı bir açıklaması yok" şeklinde konuştu.

“TAM NEFES ALACAĞIZ DERKEN…”

İnönü Caddesi berber esnaflarından Mahmut Yıldız ise, “Bu ay geçen aya oranla daha fazla tüketim gerçekleştirmedik. Neye göre böyle bir fatura geliyor, anlam veremiyoruz. Zaten işlerimizi yeni yeni toparlamaya başlamıştık. Tam rahat bir nefes alacağız derken böyle beklenmeyen masrafların çıkması bizi üzüyor. Yetkililerin konuya çözüm bulmasını bekliyoruz” dedi.

“AYAKTA DURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bir başka esnaf Ali Beyati ise doğalgazdan çok elektrik faturalarından şikayetçi olduğunu belirterek, “Gıda işi yaptığımızdan dolayı elektrik bizim için olmazsa olmaz. Dolaplarımızda stoklarımızı soğuk tutmalıyız. Her ay yaptığımız elektrik tüketimini bu ay da yaptık. Ama beklentilerimizin çok üstünde bir fatura geldi. Bu şartlarda ayakta durmamız mümkün değil” dedi.

“BUZDOLABININ FİŞİNİ ÇEKTİK”

İşletmeci Timuçin Sayıner iş yerine faturasının ortalama 900 lira geldiğini belirtirken bu faturanın son ay 2 bin 974 liraya çıktığını belirtti. Sayıner, “Bizim kiramız bin 800 lira. Buraya gelen ortalama elektrik faturası 900 lira civarındayken ocak ayı faturası 2 bin 974 lira geldi. Doğalgaz da aynı şekilde. Büyük sıkıntı. Buzdolabının fişini çektik. Stoklu ürün çalışamıyoruz. Dolabı çalıştıramadığımız zaman çöpe giden ürünler oluyor. Çay satmakla dükkanı döndüremeyiz” dedi.

“ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN”

Esnaf Hasan Yavuz ise zamları rezillik olarak yorumladı. Yavuz, “Bizim masraflar dükkan kirasının iki katına çıktı. Asgari ücretin artması değiştirmedi. Maliyeti arttırdı. Artık fiyatlara müdahale edilmeli. Enkaz haline geldi. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra düzgün bir şey yapamayacak. Geçen ay 2 bin 500 lira elektrik faturası geldi. Esnaf da kendini frenliyor. 2 lira ile çay döndürüyoruz. Gelen fatura bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.