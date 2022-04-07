YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı

Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. Sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödüyor. YKS ücreti desteğinden Darıca’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabiliyor. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Müdürlüğü’ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 4447441 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade edildi.

1701 KİŞİNİN ÜCRETLERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Darıca’da ikamet eden 12. Sınıf öğrencilerinin faydalanabildiği YKS ücreti desteğine bugüne kadar 1701 kişi başvururken toplam 380.707 TL tutarındaki sınav ücreti hesaplara yatmaya başladı. Lise son sınıfta okuyan herkesin başvurabileceği sınav ücreti desteğine başvuruların ise devam ettiği belirtildi. Destekten yararlanmak isteyen Darıcalıların Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle başvurabilecekleri ifade edildi.

ÖĞRENCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Eğitimi önemsediğini ve gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. Sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.