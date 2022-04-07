Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi alıyoruz

Dino’nun sözleşmesi fesih edildikten sonra yeni bir yabancı transferi yapmak için harekete geçen Kocaelispor, Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi renklerine bağlıyor. 30 yaşında ve 1.96 boyundaki futbolcu Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna takımında 19 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Pylyp geçen sezon ise aynı takımla çıktığı 19 maçta 7 gole imza atmıştı.