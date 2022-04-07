07 Nis 2022 - 13:20- Spor G: 07 Nis 2022 - 13:24

Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi alıyoruz

Dino’nun sözleşmesi fesih edildikten sonra yeni bir yabancı transferi yapmak için harekete geçen Kocaelispor, Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi renklerin...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi alıyoruz mask

Dino’nun sözleşmesi fesih edildikten sonra yeni bir yabancı transferi yapmak için harekete geçen Kocaelispor, Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi renklerine bağlıyor. 30 yaşında ve 1.96 boyundaki futbolcu Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna takımında 19 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Pylyp geçen sezon ise aynı takımla çıktığı 19 maçta 7 gole imza atmıştı.

07 Nis 2022 - 13:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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