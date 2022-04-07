Dino’nun sözleşmesi fesih edildikten sonra yeni bir yabancı transferi yapmak için harekete geçen Kocaelispor, Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi renklerine bağlıyor. 30 yaşında ve 1.96 boyundaki futbolcu Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna takımında 19 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Pylyp geçen sezon ise aynı takımla çıktığı 19 maçta 7 gole imza atmıştı.
07 Nis 2022 - 13:20- Spor Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:24
Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi alıyoruz
Dino’nun sözleşmesi fesih edildikten sonra yeni bir yabancı transferi yapmak için harekete geçen Kocaelispor, Ukraynalı Pylyp Budkivskyi’yi renklerin...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.