Adliyelerin faaliyet raporunda suç verileri paylaşılmadı!

Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporları yayınlandı. Yayınlanan raporlarda geçmiş yıllarda suç türleri, sanık sayısı ve yaşı vb. suça yönelik bilgiler verilirken 2021 yılı raporunda bu bilgilere yer verilmediği dikkat çekti. Öte yandan diğer illerin adliyelerinin faaliyet raporlarında da söz konusu kısmın olduğu görüldü. Bakanlığın böyle bir karar alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.