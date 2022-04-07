Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporları yayınlandı. Yayınlanan raporlarda geçmiş yıllarda suç türleri, sanık sayısı ve yaşı vb. suça yönelik bilgiler verilirken 2021 yılı raporunda bu bilgilere yer verilmediği dikkat çekti. Öte yandan diğer illerin adliyelerinin faaliyet raporlarında da söz konusu kısmın olduğu görüldü. Bakanlığın böyle bir karar alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.
07 Nis 2022 - 13:21- Gündem Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:23
Adliyelerin faaliyet raporunda suç verileri paylaşılmadı!
Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporlarında geçmiş yıllarda verilen suç ayrıntıları bu yıl verilmedi. Öte yandan diğer illerde yayınlanan faaliyet raporlarında da aynı durum olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.