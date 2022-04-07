Gebze’de en çok hangi davalar görüldü?

Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde en çok görülen davaların Tazminat, İtirazın İptali, Menfi Tespit, Alacak davaları olurken, Hukuk Mahkemelerinde ise Tazminat, Kamulaştırma, Nüfus, İtirazın İptali olduğu belirtildi. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde ise Vesayet, Mirasçılık Belgesi İstemi, Kayyım Tayini, Ortaklığın Giderilmesi, Kiralananın Tahliyesi ile Aile Mahkemeleri’nde Anlaşmalı Boşanma, Çocuk Mallarının Korunması, Nafaka gibi dava türleri oldu. İş Mahkemesi’nde ise en çok görülen dava türleri İş Kazası Nedeniyle Tazminat, Menfi Tespit, Sendika Kanunu, Tazminat, Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve İşe İade, İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat oldu. İcra Hukuk Mahkemesi’nde en çok karşılaşılan dava türlerinin İcra Memuru Muamelesi nedeniyle şikayet, Meskeniyet Mahkemesi, İcra Takibine İtiraz olduğu belirtildi.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.