07 Nis 2022 - 13:22- Gündem G: 07 Nis 2022 - 13:23

Gebze’de en çok hangi davalar görüldü?

Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporunda Gebze’de en çok hangi davaların görüldüğü bilgisine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gebze’de en çok hangi davalar görüldü? mask

Gebze Adalet Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde en çok görülen davaların Tazminat, İtirazın İptali, Menfi Tespit, Alacak davaları olurken, Hukuk Mahkemelerinde ise Tazminat, Kamulaştırma, Nüfus, İtirazın İptali olduğu belirtildi. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde ise Vesayet, Mirasçılık Belgesi İstemi, Kayyım Tayini, Ortaklığın Giderilmesi, Kiralananın Tahliyesi ile Aile Mahkemeleri’nde Anlaşmalı Boşanma, Çocuk Mallarının Korunması, Nafaka gibi dava türleri oldu. İş Mahkemesi’nde ise en çok görülen dava türleri İş Kazası Nedeniyle Tazminat, Menfi Tespit, Sendika Kanunu, Tazminat, Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve İşe İade, İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat oldu. İcra Hukuk Mahkemesi’nde en çok karşılaşılan dava türlerinin İcra Memuru Muamelesi nedeniyle şikayet, Meskeniyet Mahkemesi, İcra Takibine İtiraz olduğu belirtildi.

# çocuk

07 Nis 2022 - 13:22 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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