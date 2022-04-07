07 Nis 2022 - 13:31- Ekonomi G: 07 Nis 2022 - 13:32

Şekerbank’tan “Kapımız Esnafa Açık” protokolü  

Şekerbank, “Kapımız Esnafa Açık” platformu kapsamında esnaf ve sanatkârların nakit ihtiyacını ilave avantajlar sağlayarak karşılamak üzere Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şekerbank’tan “Kapımız Esnafa Açık” protokolü   mask

Şekerbank, esnafın kapısı hep açık kalsın diye oluşturduğu “Kapımız Esnafa Açık” platformu kapsamında esnafa özel proje ve iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank, “Kapımız Esnafa Açık” platformu çerçevesinde Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir araya geldi. İş birliği protokolü Şekerbank İzmit Şube Müdürü Davut Önder ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş arasında düzenlenen bir törenle imzalandı.

AVANTAJLI FAİZ ORANLARI

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne üye esnafın nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile karşılayacak. Ayrıca oda üyesi esnaf müşteriler, 3 ay ödemesiz dönemli finansman seçeneğinden yararlanabilecek. Nakit desteğinden yararlanacak esnaf ve sanatkârlar dilerlerse pek çok avantaj içeren Şeker Bonus Business Kart sahibi de olabilecek.

ESNAFIN NAKİT İHTİYACI

Şekerbank İzmit Şube Müdürü Davut Önder protokol ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Kapımız Esnafa Açık” projesinin “Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın” mesajı ile başladığını belirtti. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik önem sahip esnafımıza yönelik bu kez Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile imzaladığımız iş birliği anlaşmasıyla da birliğe üye esnafımızın mevcut piyasa şartlarında oluşan acil nakit ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Bu platform aracılığıyla sunduğumuz esnafa mobilden başvuru gibi dijital uygulamalarımızı da finansal kaynakları üretenlere ulaştırmak amacıyla çeşitlendireceğiz.” dedi.

07 Nis 2022 - 13:31 - Ekonomi

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