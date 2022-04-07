“Girdi fiyatlarındaki artış enflasyonu YÜKSELTTİ”  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artışla 22 milyar 708 milyon dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İhracatta rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici buluyoruz ve önümüzdeki dönemde bu performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, mart ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olduğunu söyleyerek, oransal olarak en yüksek artışların yüzde 30.5 ile İtalya’ya ve yüzde 25.6 ile ABD’ye olduğunu ifade etti.

ALT KALEMLER

Mart ayında 30 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalata dikkat çeken Zeytinoğlu, “İthalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artış gösterdi. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 43.3 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 6.3 ve tüketim malları ithalatında yüzde 3.5 oranında azalış olduğunu görüyoruz. Tüketim malları ithalatındaki gerilemeyi olumlu değerlendiriyor, üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artışlar olmasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, mart ayında ithalatın yüzde 81.8’ini oluşturan hammadde mallarındaki fiyat artışlarının da ithalatı artıran bir etken olduğunu söyledi.

ENFLASYON ORANLARI…

Açıklamasına TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranlarını değerlendirerek devam eden KSO Başkanı Zeytinoğlu, girdi fiyatlarındaki artışlardan enflasyondaki yükselişin mart ayında da devam ettiğini söyleyerek, “Mart ayında TÜFE aylık yüzde 5.46 artarak yıllık yüzde 61.14’e, ÜFE ise aylık yüzde 9.19 artarak yıllık yüzde 114.97’ye yükseldi. Yıllık ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın da 53.83 puana yükseldiğini görüyoruz. Bu farkın önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz” diye konuştu. Zeytinoğlu, döviz kurlarının stabil devam ettiği dönemde, ÜFE’deki aylık artışların TÜFE’nin üzerinde gerçekleşmesinin ileriye yönelik enflasyonun kalıcı olma ihtimalini artırabileceğini söyledi.

İMALAT SANAYİ

Zeytinoğlu, “ÜFE kapsamında; sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine baktığımızda, mart ayında imalat sanayinde aylık yüzde 8.92, yıllık yüzde 106.55, ara mallarında aylık yüzde 8.86, yıllık yüzde 122.92, sermaye mallarında aylık yüzde 5.40, yıllık yüzde 76.55, enerji sektöründe aylık yüzde 15.62, yıllık yüzde 214.87’lik artışlar gerçekleştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.