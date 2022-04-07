Anadolu Isuzu’dan otobüs ihracatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. 2021 yılında rekor ihracat rakamlarına imza atan Anadolu Isuzu, yeni yıldaki hedefleri doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.