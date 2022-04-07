Anadolu Isuzu’dan otobüs ihracatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. 2021 yılında rekor ihracat rakamlarına imza atan Anadolu Isuzu, yeni yıldaki hedefleri doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.