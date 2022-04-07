07 Nis 2022 - 13:34- Ekonomi G: 07 Nis 2022 - 13:35

Goodyear’a övgü

Alman Auto Motor und Sport Dergisi, en yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi. Dergi, ultra yüksek performanslı (UHP) lastiğin genel performansına ve güvenliğine vurgu yaptı.

Goodyear’a övgü mask

Audi A6 test aracıyla 245/45R19 ebadında test edilen Eagle F1 Asymmetric 6, kuru ve ıslak zemin yol tutuş ve fren mesafesi, suda kızaklama direnci, yakıt tüketimi ve yol gürültüsü1 gibi kriterlerde dokuz rakibine karşı değerlendirildi. Ortalama 9,0/10 puanla ("olağanüstü") derecesi alan tek lastik, Eagle F1 Asymmetric 6 oldu.

YOL HAKİMİYETİ

 

Auto Motor und Sport'un test pilotları, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'nın "kuru zeminde çok kısa fren mesafesi, olağanüstü yol tutuş, yüksek viraj hakimiyeti, sportif ve kolay kontrol edilebilirlik" özelliklerini vurgularken, "ıslak zeminde de güvenli, dinamik ve kontrol edilebilir performans" sergilediğini ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, bir önceki nesline kıyasla kuru zemin performansını, ıslak zeminde frenlemeyi, ıslak zeminde yol tutuşu ve elektrikli araçlara uygunluğu artıran yeni teknolojileriyle sloganının karşılığını veriyor: "Her Şeye Hazır". Eagle F1 Asymmetric 6, 2022 yılının başında 8 farklı ebatla piyasaya sürüldü. Yıl boyunca farklı lastik boyutlarının da çıkarılmasıyla, Eagle F1 Asymmetric 6, 2023'e kadar 17 ile 22 inç arasında en az 40 farklı ebatla satışa sunulacak.

07 Nis 2022 - 13:34 - Ekonomi

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