Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesini açıklandı. Liste, Great Place to Work® sertifikalı yerel ve uluslararası organizasyonlarındaki çalışan deneyimini ölçümleyen analizler sonucu hazırlandı. Ülkemizin lider güvenlik şirketi Pronet, yüksek güvene dayalı insan kaynakları uygulamalarını bizzat çalışanlarının oylarıyla tescilleyerek, listede ilk 5’e giren tek Türk markası oldu.
07 Nis 2022 - 13:34- Ekonomi Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:35
Pronet’in kalitesi tescillendi
Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesini açıklandı. Liste, Great Place to Work® sertifikalı yerel ve uluslararası or...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.