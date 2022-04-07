Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk olan Vodafone Süper Uyumlu Tarife’nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin öne çıkan içerik değiştirme özelliğini kullananların %81’i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz” dedi.
07 Nis 2022 - 13:35- Ekonomi Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:36
Vodafone Süper Uyumlu’da memnuniyet oranı % 81’e ulaştı
Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk olan Vodafone Süper Uyumlu Tarife’nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin öne çıkan içer...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.