Vodafone Süper Uyumlu’da memnuniyet oranı % 81’e ulaştı

Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk olan Vodafone Süper Uyumlu Tarife’nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin öne çıkan içerik değiştirme özelliğini kullananların %81’i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz” dedi.