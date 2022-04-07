D’S damat’tan % 10 indirim fırsatı

ZUBİZU, baharı hissetmeye başladığımız bu günlerde üyelerinin hayatını zenginleştiren alışveriş seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. ZUBİZU üyeleri, erkek hazır giyim sektörünün öncü markalarından biri olan D’S damat mağazalarından 30 Nisan tarihine kadar yapacakları alışverişlerde tüm kampanyalara ek olarak %10 indirim kazanma fırsatını yakalayacak.