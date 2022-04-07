ZUBİZU, baharı hissetmeye başladığımız bu günlerde üyelerinin hayatını zenginleştiren alışveriş seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. ZUBİZU üyeleri, erkek hazır giyim sektörünün öncü markalarından biri olan D’S damat mağazalarından 30 Nisan tarihine kadar yapacakları alışverişlerde tüm kampanyalara ek olarak %10 indirim kazanma fırsatını yakalayacak.
07 Nis 2022 - 13:35- Ekonomi Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:36
D’S damat’tan % 10 indirim fırsatı
ZUBİZU, baharı hissetmeye başladığımız bu günlerde üyelerinin hayatını zenginleştiren alışveriş seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. ZUBİZU üyeler...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.