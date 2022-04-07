Göz göre göre bu kadar hata yapılmaz

Kocaelispor’da 5-1’lik Denizlispor mağlubiyetinin şehirde yarattığı can sıkıntısı ve gerilimi sürüyor. Ancak yönetimsel hatalar üst üste gelmeye devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN O FOTOĞRAF

Maçın ardından Başkan Engin Koyun’un içinde bulunduğu araca yapılan saldırı, o esnada Engin Koyun’un yanında her hangi bir yöneticinin olmaması kulüp anlayışı konusunda durumun paramparça olduğunu ortaya koydu. Aynı akşam Engin Koyun’un okey masasındaki görüntüsünün de sosyal medyada yayınlanması ile de ipler daha da gerildi.

YİNE KAYA YİNE KAYA

Öte yandan daha önce yaptığı siyasi paylaşımla linç yiyen yöneticilerden Harun Kaya’nın Kocaeli Stadı protokol tribününden çekilen ve Kocaelispor’a başarı dilediği fotoğrafın aslını yansıtmadığı ve Kaya’nın Trabzonspor – Beşiktaş maçına gittiği ortaya çıktı. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı “Kudurmuş olana kuduz aşısı yapsan fayda eder mi? Zannetmem. Hasatlık bulaşmış bir kere. Kudurmadan duramaz” paylaşımda da tepki gördü.

OKEYE ADAM LAZIMSA GELİRİZ

Öte yandan yönetim içinde farklı olay da yaşandı. 5-1’lik Denizlispor maçında bazı yöneticilerinden toplantı talebinde bulunduğu, Engin Koyun’un “Bana saldırırlarken hiç biriniz yoktunuz” diyerek toplantıya yanaşmadığı, devamında farklı bir yöneticinin “Okeye adam lazımsa geliriz o zaman” türündeki bir cümle ile Engin Koyun’a karşılık verdiği öğrenildi.

BÜYÜKAKIN DA İPİ ÇEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Denizlispor maçındaki oyundan ve skordan ötürü sinirlenip stadı terk etmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Büyükakın mevcut yönetimle önümüzdeki sezon devam edilmesinin mümkün olmadığını yakın çevresine ifade ettiği belirtilirken sezon sonunda da olağanüstü genel kurulun gerçekleşeceğine, genel kurulda yönetimde çok sayıda değişiklik yapılacağına kesin gözü ile bakılıyor.