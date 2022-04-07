Düdük Saka’da

Bursa’da oynanacak olan Bursaspor – Kocaelispor maçını Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. 38 yaşındaki hakem daha önce Bursaspor’un 3 maçını yönetirken, Kocaelispor’un ilk kez maçına çıkacak. Alper Barış Saka son olarak Süper Lig’de Başakşehir’in sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.