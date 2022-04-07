Bursa’da oynanacak olan Bursaspor – Kocaelispor maçını Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. 38 yaşındaki hakem daha önce Bursaspor’un 3 maçını yönetirken, Kocaelispor’un ilk kez maçına çıkacak. Alper Barış Saka son olarak Süper Lig’de Başakşehir’in sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.
07 Nis 2022 - 13:47- Spor Güncelleme: 07 Nis 2022 - 13:48
Düdük Saka’da
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.