İzmit Belediyesi sivrisinek ile  mücadele çalışmalarına hız verdi

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisinek larva formu ile mücadele çalışmalarına hız verdi. Ekipler sazlık alanlarda tablet form, sulak alanlarda ise sıvı form kullanarak ilacın etki etki alanını maksimum seviyeye çıkarıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplum ve çevre sağlığı için hizmetlerini değişik metot ve bilimsel teknikler ile uygulanmaya devam edecek.



ÇETİNKAYA, “ÜÇ VEKTÖRE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, “Bölgemizdeki vatandaşlarımızın refah, sağlık ve huzuru için çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam ediyor. Larvasit oluşumunu engellemek amacıyla tablet form ve sıvı form kullanarak larvaları etkisiz hale getiriyoruz. Vektörlerin larvaları su yüzeyinde bulunmakta, bu nedenle imkânlarımızın yettiği her alanda tablet ve sıvı formu ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Mücadelemiz üç vektöre karşı; suyun yüzeyinde sivrisinek larvası, su dibinde kronomid larvası, sazlıklarda ise tatarcık larvalarına karşı her türlü önlemi alıyoruz. İlaçlama süresince kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı olan biyolojik bir ilaçtır. İlacımız doğaya, bitkiye ve yaşayan canlı balıklara zarar vermiyor.



“İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”



İzmit bölgesi sınırları içerisinde muhtelif sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. Tabi ki vatandaşlarımızdan da isteklerimiz var. Biz şunu istiyoruz; teker gibi atıkları sağda, solda bırakmasınlar. Kovaların içinde su birikintisi bırakmasınlar çünkü çok ufak bir yerde bile, çok fazla sinek larvası üreyebiliyor ve uçtuğu zaman çok fazla uçkuna sebep oluyor. Bu uçkunlar yumurtladığı zaman kendisinin daha da fazlası logaritmik olarak artan sayıda sivrisineğin doğaya kavuşmasını sağlıyor. Onun için tek ricam lütfen işe yaramayan lastiklerimizi, sularımızı lütfen ortadan kaldıralım veya içinde su birikmesine izin vermeyelim” dedi.